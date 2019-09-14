"Он тяжело работал": Климас рассказал о ситуации с Ломаченко

Новости спорта:Эгис Климас прокомментировал ситуацию с Василием Ломаченко.

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о ближайшем будущем украинца.

По словам Климаса, он не знает, будет ли Василий драться в этом году. «Сейчас у Ломаченко есть время, чтобы отдохнуть. Он тяжело работал перед боем против Кэмпбелла, так что получить несколько дополнительных месяцев, чтобы восстановить тело – это не проблема. Для него не проблема подождать того, что произойдет в декабре (бой Комми – Лопес). Но я пока не могу точно сказать, будет ли он драться еще в этом году, я еще точно не знаю», — цитирует Климаса Вoxingnews.

Ранее менеджер украинского боксера Александра Гвоздика, Эгис Климас,рассказал, что не нужно искать политический подтекст в грядущем объединительном поединке с россиянином Бетербиевым.