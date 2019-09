Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)

30-летняя чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано 13 сентября в Нью-Йорке победила единогласным решением судей чемпионку WBO в полулегком весе Хизер Харди и помимо титула WBO завоевала еще временный чемпионский титул WBC в этом весе.

После очень сложного первого раунда Харди сумела восстановиться и отбоксировать все десять раундов, но ничего не смогла противопоставить превосходившей ее в технике и атлетизме Серрано. Итоговый счет судейских записок составил 98-92 и 98-91 дважды. Ожидается, что теперь Серрано может встретиться с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тейлор.

Статистика боя:

I want to thank every1 that came & supported both myself & @HeatherHardyBox. Like I told every1 it was going to be a great fight. She proved my theory right she was tuff as hell I knew that coming in. I love you Heather. Thank you for sharing the ring w/me. No losers here pic.twitter.com/z2UUWRqVZR

— Amanda Serrano (@Serranosisters) September 14, 2019