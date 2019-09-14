Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов

Новости спорта:Поединок супертяжеловесов состоится в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 14 сентября проведет бой со шведом Отто Уаллином.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и начнется ориентировочно в 05:00 утра 15 сентября по киевскому времени.

К сожалению, этот поединок в Украине не будут транслировать. Прямая трансляция боя будет на BT Sport Box Office - британском канале с оплатой за просмотр от BT Sport. Канал доступен в HD на BT TV, Sky, Virgin TV и в приложении BT Sport Box Office App.

ГАБАРИТЫ БОКСЕРОВ

За день до боя боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри немного "похудал" по сравнению с прошлым боем с Томом Шварцом - его вес составил 254,4 фунта (115,4 кг). Шведский гигант значительно меньше своего оппонента - его вес составил 236 фунтов (107 кг).

Рост боксеров: Тайсон Фьюри - 206 см, Уаллин - 197 см

ПРОМО БОЯ

Отто Уаллин (28 лет) — шведский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Трёхкратный чемпион национального чемпионата Швеции в любителях. Среди профессионалов чемпион по версии WBA Continental (2017) и чемпион Европейского союза по версии EBU-EU (2018—н. в.) в тяжёлом весе.

На март 2019 года, по рейтингу BoxRec занимал 17-ю позицию и являлся 1-м среди шведских боксёров тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций на август 2019 года занимал 4-ю строку по рейтингу WBA и 10-ю строку рейтинга IBF — входя в ТОП-15 лучших тяжеловесов всего мира.

Некоторое время Уаллин был спаринг-партнёром в тренировочном лагере бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа, проведя с ним 200 раундов спарринга и доставив ему некоторые проблемы.

ГОНОРАРЫ

Британец получит за бой довольно скудный гонорар - 1 миллион долларов. Речь идет только о гарантированной сумме выплат. Для сравнения, в результате боя с Томом Шварцем Фьюри стал богаче на 12,5 млн долларов.

В свою очередь Уаллину достанется минимум 250 тысяч долларов.