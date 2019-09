Экс-соперник Кличко назвал Фьюри клоуном (Видео)

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев не был впечатлён победой британского боксёра Тайсона Фьюри в поединке со шведом Отто Уаллином. Фьюри удалось выйти победителем из боя, несмотря на глубокое рассечение.

Пулева, который давал интервью в тренажёрном зале, попросили прокомментировать действия Фьюри.

