Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема

Новости спорта:Фрэнк Уоррен подтвердил о подписании контрактов на бой-реванш Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри.

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что договоренность о проведении второго поединка против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера уже зафиксирована, и этот бой состоится в следующем году, но точная дата его проведения теперь зависит от сроков заживления двух серьезных рассечений у Фьюри, полученных в субботнем поединке против Отто Валлина.

«Все зафиксировано, бой организован, — цитирует Уоррена talkSPORT. — Бой пройдет в следующем году. Естественно дата теперь зависит от заживления рассечения у Тайсона и времени на полноценную подготовку. Если он не будет готов на 100%, я не допущу этого боя. Мы все видели, что было в прошлый раз, и Тайсону нужно быть на самом пике своих возможностей, когда этот бой состоится. Но контракты подписаны, оба боксера ждут боя, сейчас нам нужно просто подождать заживления рассечения».

«Кроме того, у Уайлдера будет бой против Луиса Ортиса, и ему нужно победить, — добавил Уоррен. — Я всегда говорю, что на любом таком бое можно споткнуться. Одни удар может изменить все, мы видели это с Джошуа и Тайсоном. Один бой изменил весь бой для Тайсона, только это был не нокаут, а рассечение».