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Славинский - Агинага: непобежденный украинский боксер проведет бой в США

Славинский - Агинага: непобежденный украинский боксер проведет бой в США
16:45 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:21 сентября, в американском Бейкерсфилде (Калифорния) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между пуэрториканцем Томасом Дюлормом (24-3-1, 16 KO) и американцем Террелем Уильямсом (18-0, 13 KO).

В андеркарте этого боя выступит непобежденный украинский боксер Виктор Славинский (9-0-1, 5 КО). Соперником украинца в рамках поединка во втором полулегком весе станет американец Хесус Агинага (5-8-2, 0 КО). Славинскому 28 лет, перед боксом он попробовал себя в кикбоксинге, где трижды становился чемпионом Украины, а в 2016 году выиграл золото чемпионата мира К-1.

Бывший участник полупрофессиональной команды «Украинские атаманы» после перехода в профи-ринг провел десять поединков, в девяти из них одержал победу и лишь один бой завершил вничью.

14 января 2019 года поединок с 30-летним мексиканцем Анхелом Монрреалем (10-11-2, 3 КО) рефери остановили первом раунде, техническим решением неожиданно дав ничью из-за столкновения боксеров головами. В активе Виктора пять досрочных побед, в пяти боях он победил по очкам. Что касается соперника Славинского, то 25-летний Хесус Агинага звезд с неба не хватает и является, можно сказать, «мешком».

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Проведя 15 поединков в профессионалах, он умудрился выиграть лишь в пяти, и то решением судей. Ни одной победы нокаутом при восьми поражениях и двух ничейных поединках. Статистика, мягко говоря, так себе.

Представляем вашему вниманию список пар файткарда шоу бокса в Калифорнии:

Поветкин может сразиться с экс-соперником Усика

Томас Дулорм — Террел Уильямс

Питер Квиллин — Альфредо Ангуло

Виктор Славинский — Хесус Агинага

Перо Крис Колберта — Мигель Белтран-младший

Гари Антонио Рассел — Дэвид Кармона

Джонатан Эскивель — Джастин Стив Гэри

Антуанн Рассел — Луис Роналду Кастильо.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Славинский.
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