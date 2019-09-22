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Скандальный британский боксер впервые проведет бой в США: детали поединка

Скандальный британский боксер впервые проведет бой в США: детали поединка
09:34 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Билли Джо Сондерс проведет защиту титула 9 ноября.

9 ноября в Лос-Анджелесе чемпион WBO во втором среднем весе, британец Билли Джо Сондерс проведет свой дебютный поединок в США, первый по его контракту с новым промоутером компанией Matchroom Boxing Эдди Хирна. Соперник Сондерса будет объявлен на следующей неделе во время открытой тренировки. Интересно, что чемпион мира в двух весовых категориях Сондерс будет защищать свой титул в андеркарде боя между двумя звездами YouTube Логаном Полом и KSI, противостояние которых на боксерском ринге привлекло огромное внимание публики.

«Люди снисходительно отмечают, что я боксирую в андеркарде, но я считаю, что это наше общее шоу, мы все получаем эту энергию от зрителей, — цитирует Сондерса Sky Sports. — Я видел, какое количество зрителей они привлекают, — более шести миллионов посмотрели только их пресс-конференцию, и 9 ноября нас будут смотреть все».

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«С нетерпением жду своего дебюта с Matchroom Boxing, — добавил Сондерс. — Настало время произвести впечатление на зрителей и поставить свое имя в ряд претендентов на будущие большие бои».

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США, Бокс, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
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