Ковалев рассказал, как в США проверяют здоровье боксера

Новости спорта:Сергей Ковалев рассказал, что в США стали серьезнее относится к здоровью боксеров после смерти Максима Дадашева.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) сдал медицинские тесты в США перед боем с Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

После этого 36-летний боксер признался, что в Америки после трагичного случая с Максимом Дадашевым атлетические комиссии стали тщательнее проверять здоровье боксеров.

«Сдавал сегодня анализы. До этого проходил тесты, мне делали МРТ. Здесь, в США, серьезнее стали относиться к проверке здоровья после трагического случая с Максимом»,- рассказал Ковалев.

Напомним, россиянин Дадашев скончался в США в ночь на 20-е июля этого года от полученных травм в бою с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико.