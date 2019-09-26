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Майки Гарсия дал прогноз на бой Альварес - Ковалев

Майки Гарсия дал прогноз на бой Альварес - Ковалев
11:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Экс-чемпион мира выделил фаворита этого противостояния.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и именитым мексиканцем Саулем Альваресом.

Американец считает Канело безоговорочным фаворитом этого боя несмотря на то, что он поднимется сразу на две весовые категории.

"Я считаю, что Альварес выбрал правильный бой, чтобы расширить свое наследие. Подъем в весе - это всегда вызов. Я думаю, что лучшие дни Ковалева остались позади, поэтому Сауль и решил выйти с ним в ринг. Это лучший поединок, который мог бы провести Канелло. Мне кажется, что нам стоит ожидать нокаута в исполнении мексиканца.

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Многие говорят, что свою роль сыграет разница в габаритах. Мол, Ковалев слишком крупный для Альвареса, но Сауль становил только лучше с каждым боем, а Ковалев стареет. Я считаю, сейчас идеальное время для Альвареса, чтобы извлечь из этого пользу.

Победа над авторитетным чемпионом полутяжелого веса поможет Канело еще больше укрепить свое наследие. Повторюсь, что для Альвареса этот бой является идеальным вариантом. Я предсказываю, что он остановит Ковалева и победит нокаутом", - приводит слова Гарсии BoxingNews24.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Майки Гарсия.
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