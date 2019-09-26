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Четверг, 26.09.2019
Чухаджян - Росалес. Видео боя
Чухаджян - Росалес. Видео боя
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Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)

Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
17:43 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Facebook spartapromotions

Новости спорта:Карен Чухаджян в главном бою вечера бокса в Киеве 25 сентября победил Хосе Гваделупе Росалеса.

Вечером в среду, 25 сентября, в Киеве прошёл вечер бокса компании Sparta Boxing Promotions, главным событием которого стал поединок Карен Чухаджян - Хосе Гваделупе Росалес.

Предлагаем результаты всех боев:

Чухаджян - Росалес. Видео боя

Карен Чухаджян - Хосе Гваделупе Росалес - победа Карена единогласно по итогам 8 раундов,

Андрей Великовский - Хосуэ Кастанеда - победа Андрея ТКО после 7 раунда,

Арам Фаниян - Хильберто Меза - победа Арама единогласно по итогам 8 раундов,

Зоравор Петросян - Гваделупе Акоста - победа Зоравора ТКО после 7 раунда,

Егор Великовский - Богдан Гаркавый - победа Егора единогласно по итогам 4 раундов.

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Киев, Бокс, Новости бокса, Карен Чухаджян - Хосе Гваделупе Росалес, Sparta Boxing Promotions, Андрей Великовский - Хосуэ Кастанеда, Арам Фаниян - Хильберто Меза, Зоравор Петросян - Гваделупе Акоста, Егор Великовский - Богдан Гаркавый.
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