Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)

Вечером в среду, 25 сентября, в Киеве прошёл вечер бокса компании Sparta Boxing Promotions, главным событием которого стал поединок Карен Чухаджян - Хосе Гваделупе Росалес.
Предлагаем результаты всех боев:
Карен Чухаджян - Хосе Гваделупе Росалес - победа Карена единогласно по итогам 8 раундов,
Андрей Великовский - Хосуэ Кастанеда - победа Андрея ТКО после 7 раунда,
Арам Фаниян - Хильберто Меза - победа Арама единогласно по итогам 8 раундов,
Зоравор Петросян - Гваделупе Акоста - победа Зоравора ТКО после 7 раунда,
Егор Великовский - Богдан Гаркавый - победа Егора единогласно по итогам 4 раундов.