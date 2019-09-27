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Комми и Лопес определят, кто станет следующей целью Ломаченко: детали боя

Комми и Лопес определят, кто станет следующей целью Ломаченко: детали боя
21:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ричард Комми и Теофимо Лопес определят, кто из них выйдет на объединительный бой с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми будет защищать титул в бою с самым "говорливым" боксером дивизиона Теофимо Лопесом, который уже нацелился ни титул абсолютного чемпиона мира в нескольких весах. Пока американец довольствуется титулом "претендент". 

Теофимо Лопес на своей странице в Инстаграм анонсировал свой бой в Мекке бокса на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Поединок  состоится 14 декабря.

 
 
 
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December 14th back at the “Mecca of Boxing” for the World Championship Title.. #TheTakeover #CommeyLopez

Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)

Как планируется, победитель этой схватки выйдет на объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO  и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко. Этот бой станет грандиозным событием мирового масштаба, ведь триумфатор схватки станет абсолютным чемпионом мира.

Эксперт: Комми может победить Ломаченко

Ганец Ричард Комми провел на профи-сцене 31 бой: 29 раз он побеждал (26 нокаутом), дважды проигрывал. В активе американца Лопеса 14 побед в 14 боях, 11 из которых нокаутом.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
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