Комми и Лопес определят, кто станет следующей целью Ломаченко: детали боя

Новости спорта:Ричард Комми и Теофимо Лопес определят, кто из них выйдет на объединительный бой с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми будет защищать титул в бою с самым "говорливым" боксером дивизиона Теофимо Лопесом, который уже нацелился ни титул абсолютного чемпиона мира в нескольких весах. Пока американец довольствуется титулом "претендент".

Теофимо Лопес на своей странице в Инстаграм анонсировал свой бой в Мекке бокса на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Поединок состоится 14 декабря.

Как планируется, победитель этой схватки выйдет на объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко. Этот бой станет грандиозным событием мирового масштаба, ведь триумфатор схватки станет абсолютным чемпионом мира.

Ганец Ричард Комми провел на профи-сцене 31 бой: 29 раз он побеждал (26 нокаутом), дважды проигрывал. В активе американца Лопеса 14 побед в 14 боях, 11 из которых нокаутом.