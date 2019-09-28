Cтала известна сумма гонораров Спенса и Портера

Новости спорта:Оба бойца гарантированно получат крупную сумму.

29 сентября в Лос-Анджелесе на арене Стэйплс-Центр состоится объединительный поединок в полусреднем весе между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и обладателем титула WBC Шоном Портером.

За этот бой оба боксера получат по 2 миллиона долларов гарантированного гонорара.

Отметим, что поединок будет транслироваться по системе pay-per-view. Поэтому заработок спортсменов может существенно увеличиться за счет проданных трансляций.

Портер за карьеру добыл 30 побед (17KO) при 2 поражениях, Спенс имеет 25 побед (21KO) за карьеру.