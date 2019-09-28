Костюк не сумела пробиться в финал турнира в Валенсии

Новости спорта:Марта Костюк оступилась в 1/2 теннисного турнира в Испании.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла в субботу выиграть полуфинальный матч престижного турнира ITF в Валенсии (Испания) с призовым фондом 60 тыс долл.

17-летняя киевлянка (№182 мирового рейтинга) уступила 147-й "ракетке" планеты Тамаре Корпач из Германии, посеянной под 3-м номером - 5:7, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час 27 минут.

29 сентября во финале турнир ITF BBVA Open Ciudad de Valencia Корпач встретится с россиянкой Варварой Грачевой (144), победившей в полуфинале румынку Ирину Марию Барэ (206) - 6:1, 6:1.