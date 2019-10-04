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Президент WBO обрушился с критикой на WBA

Президент WBO обрушился с критикой на WBA
16:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель недоволен огромным числом чемпионов вj Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Президент WBO Франсиско "Пако" Валькарсель обратил внимание боксерской общественности на количество чемпионов в другой боксерской организации - WBA. По мнению руководителя WBO, Ассоциация раздает чемпионские пояса направо и налево и в итоге эти "чемпионы" не дерутся между собой. 

На данный момент во Всемирной боксерской ассоциации в каждом весе могут быть такие чемпионы мира: WBA Super, WBA Regular, WBA Gold, а также "временный" чемпион. Ранее президент WBA Жилберто Мендоса-младший пытался упразднить такое количество титулов, однако на данный момент все остается по-прежнему.

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Франсиско Валькарсель находится в недоумении от того, что журналисты и телекомментаторы никак не критикуют Ассоциацию, когда в 17 весах есть 42 "чемпиона" мира. "Пако" отметил, что сейчас в WBA в супертяжелом весе действующими чемпионами мира являются трое боксеров. Валькарсель не понимает этого и не собирается молчать. 

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Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Франсиско Валкарсель.
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