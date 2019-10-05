Усик завершил подготовку к дебютному бою в хэвивейте

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик завершил свой тренировочный лагерь, который проходил в Калифорнии.
"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был, как всегда, не легкий и трудолюбивый лагерь", - отметил боксер.
Украинец готовился к поединку против нидерландца Тайрона Спонга. Поединок запланирован на 12 октября.
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Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был как всегда не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом ⠀ The preparation is completed. Special thanks to everyone who participated, it was, as always, not an easy and hardworking camp. Peace to all. With God #teamusyk #usyk #usyk17 #usyksportswear #usykspong #akblapin #maksimkozakov #lomus #klimasmanagement #ukraine
Заметим, что сам Спонг тоже активно тренируется, и уже провел спарринг с габаритным боксером перед поединком.