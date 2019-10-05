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Усик завершил подготовку к дебютному бою в хэвивейте

Усик завершил подготовку к дебютному бою в хэвивейте
12:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американский тренировочный путь украинца к следующему бою подошел к концу.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик завершил свой тренировочный лагерь, который проходил в Калифорнии.

"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был, как всегда, не легкий и трудолюбивый лагерь", - отметил боксер.

Украинец готовился к поединку против нидерландца Тайрона Спонга. Поединок запланирован на 12 октября.

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Заметим, что сам Спонг тоже активно тренируется, и уже провел спарринг с габаритным боксером перед поединком.

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