Усик завершил подготовку к дебютному бою в хэвивейте

Новости спорта:Американский тренировочный путь украинца к следующему бою подошел к концу.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик завершил свой тренировочный лагерь, который проходил в Калифорнии.

"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был, как всегда, не легкий и трудолюбивый лагерь", - отметил боксер.

Украинец готовился к поединку против нидерландца Тайрона Спонга. Поединок запланирован на 12 октября.

Заметим, что сам Спонг тоже активно тренируется, и уже провел спарринг с габаритным боксером перед поединком.