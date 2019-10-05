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Последний бой Головкина и Деревянченко (Видео)

Последний бой Головкина и Деревянченко (Видео)
16:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Накануне боя Головкин - Деревянченко вспомним последние бои боксеров.

Этой ночью в Нью-Йорке (США) пройдет супербой Головкин - Деревянченко. Боксеры будут сражаться за два чемпионских пояса в среднем весе: IBF и IBO.

Где и когда смотреть бой Головкин - Деревянченко

Геннадий Головкин после поражения от Сауля Альвареса в сентябре 2018 года провел один бой. Этим летом, 8 июня, Головкин в 4-м раунде нокаутировал канадца Стива Роллса.

Видео нокаута Головкин - Роллс 8 июня 2019

Этот бой, кстати, также проходил в Нью-Йорке.

Украинский соперник Головкина Сергей Деревянченко, также. после поражения годичной давности от Джейкобса (в чемпионском бою), провел один бой.

Решением судей Сергей выиграл у неуступчивого эквадорца Джека Кулкая.

Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя

13 апреля 2019

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