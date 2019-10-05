Последний бой Головкина и Деревянченко (Видео)

Этой ночью в Нью-Йорке (США) пройдет супербой Головкин - Деревянченко. Боксеры будут сражаться за два чемпионских пояса в среднем весе: IBF и IBO.
Где и когда смотреть бой Головкин - Деревянченко
Геннадий Головкин после поражения от Сауля Альвареса в сентябре 2018 года провел один бой. Этим летом, 8 июня, Головкин в 4-м раунде нокаутировал канадца Стива Роллса.
Видео нокаута Головкин - Роллс 8 июня 2019
.@GGGBoxing DROPPED Him #GGGRolls pic.twitter.com/JL1AK20GVE
— DAZN USA (@DAZN_USA) 9 июня 2019 г.
Этот бой, кстати, также проходил в Нью-Йорке.
Украинский соперник Головкина Сергей Деревянченко, также. после поражения годичной давности от Джейкобса (в чемпионском бою), провел один бой.
Решением судей Сергей выиграл у неуступчивого эквадорца Джека Кулкая.
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
13 апреля 2019
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