Головкин и Деревянченко попали в госпиталь после боя

Новости спорта:Боксеры не пришли на запланированную пресс-конференцию после боя.

Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) и новый-старый чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) госпитализированы сразу же после своего поединка. Об этом в своем Twitter сообщает авторитетный инсайдер Майк Копинджер.

Боксеры выдали в ринге яркий бой, который продлился все 12 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Правда, уже сейчас авторитетные сайты, журналисты и боксеры не согласны с подобным счетом.

Ну и, что немаловажно, публика на Madison Square Garden освистала Головкина и аплодировала Деревянченко.