Уайлдер назвал себя "королем хэвивейта"

Новости спорта:Деонтей Уайлдер назвал себя истинным лидером хэвивейта.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в своем весовом дивизионе.

"Я уверен, что в хэвивейте должен остаться только один чемпион, одно имя, одно лицо. И это будет именно мое лицо, можете не сомневаться. Конечно, если все сложится хорошо. Ведь это зависит не только от меня. Но я хочу отметить, что полностью уверен в своих силах и знаю, что все пойдет по плану. Главное - чтобы другие выполнили свои обязательства.

Никто не заслуживает титул абсолютного чемпиона больше, чем я. Почему? Все просто: я - истинный лидер и король этого веса. Мои слова многое значат. Когда я о чем-то говорю, это происходит", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Напомним, в данный момент тремя другими титулами (WBA, IBF, IBO) обладает мексиканец Энди Руис.