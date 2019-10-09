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Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке

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Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
15:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:Спортивные достижения украинского боксера отметили в Нью-Йорке.

Бывший чемпион мира в хэвивейте Владимир Кличко получил очередную награду. Украинец положил в свою богатую коллекцию еще один значимый приз. На традиционном Вечере больших спортивных легенд в Нью-Йорке Владимир получил престижную медаль "За выдающиеся достижения в спорте".

Экс-боксер с гордостью прокомментировал получения награды: "В этой награде я вижу не только признание моих прошлых достижений, но и поддержку в будущем. Медаль еще раз напомнит мне о том, чего я достиг в спорте, что я узнал и испытал" - сказал Владимир во время торжественной речи во время награждения.

Одним из организаторов мероприятия выступал фонд поддержки больных параличом. Владимир тоже известен свой благотворительной деятельностью и не всеми силами поддерживал больных, не отказав им в исторических снимках.

Также легенда украинского бокса поддерживает себя в форме и раздумывает над возобновлением карьеры. "Я в хорошей форме и могу вернуться в ринг, когда захочу этого".

Ранее Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа, а также назвал лучшего боксера хэвивейта.

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