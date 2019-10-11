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Соперник Усика: Один удар может изменить все

Соперник Усика: Один удар может изменить все
09:13 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Чазз Уизерспун заявил, что никто в него не верит, но все может изменится после одного точного удара.

38-летний американский супертяжеловес Чэз Уизерспун (38-3, 29 КО) прокомментировал предстоящий бой с украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО).

«Когда мне позвонили насчет боя с Усиком, я был в тренажерном зале. Я спросил: «Что, в эту субботу?». Мне ответили: «Да, в эту субботу». Я сказал: «Окей, пусть это случится».

Matchrrom все организовали, классная работа. Мне стали звонить люди, спрашивать: «Ты что, дерешься с Усиком? Я не знал». Я отвечал: «Да, я дерусь с Усиком».

Победа в поединке с ним определенно изменит мою жизнь. Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен.

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Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все. На меня нет давления, я буду делать то, что я делаю. Я могу хорошо пробивать. Я не говорю, что я Майк Тайсон, но у меня есть удар.

Уизерспун сказал, что не боится Усика

Есть разница между крузервейтом и супертяжелым весом. Когда я проводил первые бои в супертяжах после аматорской карьеры в дивизионе ниже, я чувствовал на перчатках ту силу, что стояла за ударами.

После них я думал: «Черт, это тяжело». Я вешу больше чем он, так что для Усика это будет в новинку», – сказал Уизерспун.

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Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
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