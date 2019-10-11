Врачи рассказали о состоянии здоровья Спенса

Новости спорта:Согласно сообщений врачей, Спенс после аварии сможет вернутся на ринг.

Накануне Спенс чудом остался жив – его Феррари несколько раз перевернулась, а боксер на высокой скорости выпал и машины и получил множественные травмы.

Промоутерская компания Premier Boxing Champions выступила с официальным заявлением о текущем состоянии Спенса.

"Спенс в сознании, реагирует на речь собеседника, а его состояние врачи считают стабильным. Обошлось без переломов и трещин, но на лице рваные раны.

По прогнозам докторов, он полностью восстановится. Сейчас он отдыхает. Возле него родственники, которые просят поблагодарить всех за ваши молитвы и пожелания", - говорится в заявлении.

Эррол Спенс в конце сентября в Лос-Анджелесе разделенным решением судей победил Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и отобрал у соперника пояс WBC. 2020 год Спенс планировал начать боем с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО).