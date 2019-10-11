Усик - Уизерспун: дуэль взглядов

Новости спорта:Александр Усик и Чазз Уизерспун провели битву взглядов.

Завтра, 12 октября, украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный бой в супер тяжелом весе.

Его соперником будет 38-летний американец Чазз Уизерспун (37-3, 28 КО). Напоминаем, что оппонентом Усика должен был быть Тайрон Спонг, но он провалил допинг-тест.

Вчера, 10 октября, боксеры провели открытую тренировку в Чикаго, на которой присутствовавали Эгис Климас, Александр Красюк и Эдди Хирн. Ранее, Красюк заявлял, что кроме Уизерспуна было ещё четыре кандидата для замены Спонга.

А сегодня, 11 октября, спортсмены провели традиционную битву взглядов:



Накануне Усик пообещал устроить грандиозное шоу. Американец попросил не списывать его со счетов, ведь в хэвивейте один удар может решить все.