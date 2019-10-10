Красюк: У нас было пять потенциальных соперников вместо Спонга

Новости спорта:Александ Красюк рассказал, как искалась замена Тайрону Спонгу.

Промоутер компании К2 Александр Красюк заявил, что найти замену Тайрону Спонгу (14-0, 13 КО) для дебютного поединка Александра Усика (16-012 КО) в супертяжелом весе было несложно:

«Ситуация с допингом Спонга не нова, такое происходит. Главное, что бой не был за титул чемпиона мира и мы не были ограничены топ-15 рейтинга для поиска замены. Как правило, это очень крепко усложняет задачу.

У нас речь идет о тестовом, пробном поединке в супертяжелом весе. Поэтому, руки были развязаны.

Скажу честно, еще до того, как мы узнали, что могут быть вопросы со Спонгом, у меня бело несколько вариантов, у Эдди было несколько вариантов, с которыми мы обсуждали на пути подписания со Спонгом.

Когда пришла информация, то мы начали связываться с контактами. У нас было пять альтернативных вариантов. Плюс-минус мы с Эгисом и Эдди рассудили и решили, что Уизерспун будет, наверное, самым подходящим оппонентом соперником для Усика.

Сказать, что это было сложно, то я бы не сказал. Вылетал я из Стамбула в Чикаго и у нас еще не было определенности, а когда приземлился – уже все определили. Так что все было очень быстро.

Не совсем корректно называть другие варианты, которые у нас были. Но по Устинову скажу, что у нас не было такой альтернативы. Прежде всего, причина в том, что Усик не хочет драться с боксерами из России, во избежание кривотолков. Ну а, с другой стороны, Устинов слишком возрастной боксер и в последних четырех боях он три раза проигрывал. Поэтому, мягко говоря, он не очень подходящий кандидат».