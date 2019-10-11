Эгис Климас рассказал, как узнал что бой Усик - Спонг не состоится

Новости спорта:Эгис Климас признался, что узнал об отмене боя со Спонгом лишь на пресс-конференции.

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира Александра Усика (16-0, 12 КО), рассказал, как украинец узнал, что его бой против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО) не состоится:

«Мы уже поехали делать фотосессию и видео снимать в город, в Чикаго. Видеооператоры и фотографы попросили, чтобы Усик и Спонг стали лицом друг к другу. Они начинают идти, становятся лицом друг к другу, видео снимается и в этот момент получаю сообщение, что боя не будет.

Усик и Спонг расходятся, а операторы просят, чтобы они опять сошлись. Только они начинают делать лицом к лицу, и я Сергею Лапину говорю, что боя не будет, то есть весь этот напряг вообще не нужен.

Мы подходим и говорим: «Саня, все, заканчиваем». Фотографы на нас смотрят и никто не понимает что такое происходит. Забираем Саню и говорим, что нам здесь ничего не нужно. Он только смеется и говорит: «Ну вы молодцы».

Лапин первый ему говорит: «Он боксировать не будет». Я тут же повернулся и говорю: «Но ты боксировать будешь». Саша говорит: «Я это уже понял». Ну и мы начинаем объяснять, что Спонг допинг-тест не прошел, успокоили Сашу, что есть предварительные соперники. Он нормально отреагировал, заявил, что это наша работа, он свою уже сделал и к бою подготовился.

Абсолютно никакого ухудшения настроения у него нет, он абсолютно нормально, спокойно это принял