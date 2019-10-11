Скачать
Пятница, 11.10.2019
Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Климас объяснил, почему Гвоздика не суперзвезда в США

Климас объяснил, почему Гвоздика не суперзвезда в США
15:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гвоздик не звезда в США из-за того, что родился в Украине.

Менеджер украинца Александра Гвоздика Эгис Климас рассказал о подготовке своего подопечного к объединительному бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Подготовка Гвоздика к Бетербиеву? Все прекрасно, все идет хорошо. Тедди Атлас доволен спарринг-партнерами, которые находятся в кэмпе, они проделывают нужную работу. Саша доволен. У нас все идет хорошо, ждем этого поединка», — рассказывает Климас в интервью VideoBoxing.

«Почему не так сильно раскручивают бой? Это надо спрашивать у промоутеров. Они не выполнили свое дело до конца. Я тоже постоянно говорю промоутерам, что боксера надо раскручивать до чемпионских боев, а не во время их. Не видел очень хорошей раскрутки Гвоздика до чемпионского боя.

Беллью оценил шансы Усика в супертяжелом весе

Когда он ушел драться со Стивенсоном, немногие слышали или видели его, кроме фанатов бокса. Может, промоутеры не верят в боксера, мало что бывает. Думаю, что промоутерская работа должна выполняться еще до того, когда боксеры выходят драться за чемпионство».

«Почему Гвоздик не звезда в США? Вина в том, что он родился в Украине, а не в Америке или Мексике. Если бы он там родился, то на сегодняшний день был бы самой большой звездой, какой может быть. Посмотрите на Хильберто Мартинеса — он арены продает».

Головкин готов к реваншу с Деревянчяенко

«Не будет шахматной партии. Бетербиев будет искать удар, как нокаутировать Сашу. Ему нужно будет от этого уходить, создавать хорошую защиту и танцевать. Наносить удары, хотя мы все понимаем, что у Бетербиева есть свои проблемы. Саня ударить может, у него есть, чем ударить. Он попытается нанести удар, хотя может и принять его. Стивенсон ему однажды хорошо зарядил, но он нормально к этому отнесся. Уверен, что Саня выиграет бой».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости спорта, Новости бокса, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заявка сборной Украины на матч с Литвой: есть неожиданности
02 Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
03 Ястремская - Кудерметова: прогноз букмекеров на матч в Тяньцзине
04 Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
05 Федерер сравнялся с Надалем по количеству побед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь