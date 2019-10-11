Климас объяснил, почему Гвоздика не суперзвезда в США

Новости спорта:Гвоздик не звезда в США из-за того, что родился в Украине.

Менеджер украинца Александра Гвоздика Эгис Климас рассказал о подготовке своего подопечного к объединительному бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Подготовка Гвоздика к Бетербиеву? Все прекрасно, все идет хорошо. Тедди Атлас доволен спарринг-партнерами, которые находятся в кэмпе, они проделывают нужную работу. Саша доволен. У нас все идет хорошо, ждем этого поединка», — рассказывает Климас в интервью VideoBoxing.

«Почему не так сильно раскручивают бой? Это надо спрашивать у промоутеров. Они не выполнили свое дело до конца. Я тоже постоянно говорю промоутерам, что боксера надо раскручивать до чемпионских боев, а не во время их. Не видел очень хорошей раскрутки Гвоздика до чемпионского боя.

Когда он ушел драться со Стивенсоном, немногие слышали или видели его, кроме фанатов бокса. Может, промоутеры не верят в боксера, мало что бывает. Думаю, что промоутерская работа должна выполняться еще до того, когда боксеры выходят драться за чемпионство».

«Почему Гвоздик не звезда в США? Вина в том, что он родился в Украине, а не в Америке или Мексике. Если бы он там родился, то на сегодняшний день был бы самой большой звездой, какой может быть. Посмотрите на Хильберто Мартинеса — он арены продает».

«Не будет шахматной партии. Бетербиев будет искать удар, как нокаутировать Сашу. Ему нужно будет от этого уходить, создавать хорошую защиту и танцевать. Наносить удары, хотя мы все понимаем, что у Бетербиева есть свои проблемы. Саня ударить может, у него есть, чем ударить. Он попытается нанести удар, хотя может и принять его. Стивенсон ему однажды хорошо зарядил, но он нормально к этому отнесся. Уверен, что Саня выиграет бой».