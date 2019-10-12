"Он слишком маленький": Беллью советует Усику не драться с Джошуа и Фьюри

Новости спорта:Тони Беллью прокомментировал возможные бои Александра Усика с топ-звездами хэвивейта.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью оценил самых серьезных противников для Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе.

«С Уайлдером Усику будет проще всего. Конечно, если Уайлдер как следует попадет, то будет плохо, но так можно говорить про любого боксера, которому прилетело от Деонтея. Но Джошуа и Фьюри, мне кажется, слишком большие для Усика. С точки зрения бокса, Александр выше классом любого из них, включая Фьюри, но вот габариты…Он слишком маленький в сравнении с ними, чтобы держаться 12 раундов.

Размеры — это их очень большое преимущество», — цитирует Беллью Sky Sports.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго состоится дебютный бой Усика в супертяжелом весе.