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Дэвид Хэй предложил Усику бой

Дэвид Хэй предложил Усику бой
09:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутер и экс-боксер Дэвид Хэй анонсировал возможный бой для Александра Усика.

Промоутер боксера-профессионала Дерека Чисоры рассказал о том, что его подопечный может провести бой против дебютировавшего в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

"Если Усик продолжит делать то, что он делает, то бой с Чисорой возможен. Если он одержит несколько хороших побед, то бой с Чисорой определённо станет потенциальным поединком для него.

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Чисора хочет стать чемпионом мира, а Саша - обязательный претендент на титул WBO. Мне еще предстоит все обдумать, но я думаю что данный поединок реален", - сказал Хэй в интервью Youtube каналу SecondsOut.

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Дэвид Хэй, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
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