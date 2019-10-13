Дэвид Хэй предложил Усику бой

Новости спорта:Промоутер и экс-боксер Дэвид Хэй анонсировал возможный бой для Александра Усика.

Промоутер боксера-профессионала Дерека Чисоры рассказал о том, что его подопечный может провести бой против дебютировавшего в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

"Если Усик продолжит делать то, что он делает, то бой с Чисорой возможен. Если он одержит несколько хороших побед, то бой с Чисорой определённо станет потенциальным поединком для него.

Чисора хочет стать чемпионом мира, а Саша - обязательный претендент на титул WBO. Мне еще предстоит все обдумать, но я думаю что данный поединок реален", - сказал Хэй в интервью Youtube каналу SecondsOut.