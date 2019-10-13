Усик обратился к болельщикам после боя с Уизерспуном (Видео)

Новости спорта:Александр Усик c юмором прокомментировал итоги своего дебюта в супертяжелом весе.

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго прошел масштабный вечер бокса на арене Wintrust. В главном бою шоу небитый украинский чемпион (Усик до перехода в хэвивейт был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, - прим. ред.) сразился с американцем Чаззом Уизерспуном в новом для себя весе - хэвивейте.

Поединок проходил при полном доминировании Усика, однако 38-летний американец все же донес несколько болезненных попаданий в цель. В 6-7 раундах тотальное преимущество Усика вылилось в банальное избиение соперника и угол Уизерспуна принял решение отказаться от продолжения боя.

После боя Александр принимал много поздравлений, в том числе и от Президента Украины, а также много шутил. Усик поблагодарил всех своих болельщиков за поддержу, а также пообещал и дальше "показывать хороший бокс".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you to everyone ! #usyk#lomus#lomusofficial#usyk17#wintrustarena #chicago#usa#ukraine#kiev#odessa#box#boxing#champion Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 12 Окт 2019 в 10:50 PDT

Видео доступно на Инстаграм-канале lomus_official.