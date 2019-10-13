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Воскресенье, 13.10.2019
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"Он не готов": американский эксперт считает, что Усику нужно повременить с чемпионским боем

"Он не готов": американский эксперт считает, что Усику нужно повременить с чемпионским боем
11:33 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Дэн Рафаэль прокомментировал дебютное выступление Александра Усика в супертяжелом весе.

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль после победы Александра Усика (17-0, 13 КО) над Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО) заявил, что украинец еще не готов к поединку за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе:

«Он не готов – пока. В идеале, ему стоило бы провести, как минимум, один-два поединка в этом дивизионе. Но реальность немного иная.

Он уже является обязательным претендентом на пояс WBO. Он получит свой титульный шанс в следующем году. Пока не известно, будет ли это победитель реванша Джошуа – Руис или бой за вакантный пояс WBO. Но понятно, что его команда попытается добиться этого поединка как можно быстрее».

Усик - Уизерспун. Полное видео боя

Напомним, Усик сразу же после боя с Уизерспуном заявил, что готов к топам суертяжелого веса.

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Бокс, Дэн Рафаэль, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун.
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