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Ковалев поздравила Усика и Бивола с победами

Ковалев поздравила Усика и Бивола с победами
13:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев поздравил Александра Усика и Дмитрия Бивола с победами на вечере бокса в Чикаго.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалев поздравил с победами чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

"С победой, Дима. Дальше больше", — написал Ковалёв, обращаясь к Биволу. Текст поздравления к Усику был примерно таким же.

 
 
 
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С победой, Дима! Дальше, больше

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

"Поздравляю с победой, Саня. Дальше больше", — сказано в сообщении.

Усик - Уизерспун: видео остановки боя

 
 
 
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Поздравляю с победой, Саня!Дальше больше #usyk #winner #champion

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Соответствующие посты можно увидеть на официальной странице россиянина в "Инстаграме".

Усик - Уизерспун. Полное видео боя

Напомним, Бивол и Усик выступили на турнире профессионального бокса в Чикаго. Россиянин решением судей справился с Ленином Кастильо и защитил титул. Что касается Усика, то украинец дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Александр Усик, Дмитрий Бивол, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
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