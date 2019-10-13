Ковалев поздравила Усика и Бивола с победами

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалев поздравил с победами чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
"С победой, Дима. Дальше больше", — написал Ковалёв, обращаясь к Биволу. Текст поздравления к Усику был примерно таким же.
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"Поздравляю с победой, Саня. Дальше больше", — сказано в сообщении.
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Поздравляю с победой, Саня!Дальше больше #usyk #winner #champion
Соответствующие посты можно увидеть на официальной странице россиянина в "Инстаграме".
Напомним, Бивол и Усик выступили на турнире профессионального бокса в Чикаго. Россиянин решением судей справился с Ленином Кастильо и защитил титул. Что касается Усика, то украинец дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна.