Ковалев поздравила Усика и Бивола с победами

Новости спорта:Сергей Ковалев поздравил Александра Усика и Дмитрия Бивола с победами на вечере бокса в Чикаго.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалев поздравил с победами чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

"С победой, Дима. Дальше больше", — написал Ковалёв, обращаясь к Биволу. Текст поздравления к Усику был примерно таким же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С победой, Дима! Дальше, больше Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 12 Окт 2019 в 10:45 PDT

"Поздравляю с победой, Саня. Дальше больше", — сказано в сообщении.

Соответствующие посты можно увидеть на официальной странице россиянина в "Инстаграме".

Напомним, Бивол и Усик выступили на турнире профессионального бокса в Чикаго. Россиянин решением судей справился с Ленином Кастильо и защитил титул. Что касается Усика, то украинец дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна.