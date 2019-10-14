Уайлдер жестко ответил Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал реплику Тайсона Фьюри на турнире по реслингу.

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал реплику Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов, который в ходе турнира по реслингу назвал себя чемпионом мира в тяжёлом весе.

"Я видел Тайсона на WWE. Было смешно слушать, как он назвал себя чемпионом мира в тяжёлом весе. Надо было вырезать это дерьмо. Тайсон, ты больше не чемпион в тяжёлом весе. Ты всего лишь входишь в топ-10.

Он рассуждает о линейном чемпионстве, но всё это ничего не значит. Можно говорить, что ты чемпион, но это какой-то невидимый пояс", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Уайлдер и Фьюри провели поединок в декабре 2018 года. Бой завершился вничью, хотя Фьюри в ходе 12-раундового поединка дважды побывал в нокдауне.