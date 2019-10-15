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"Опасная авантюра": Хэй о переходе Усика в хэвивейт

"Опасная авантюра": Хэй о переходе Усика в хэвивейт
12:12 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дэвид Хэй рассказал, что в супертяжелом весе всего один удар может изменить ситуацию на ринге.

В минувшую субботу Александр Усик дебютировал в рамках супертяжёлого веса, где одержал досрочную победу над малоизвестным соперником Чаззом Уизерспуном. Дэвид Хэй сравнил Александра Усика с Эвандером Холифилдом, который тоже своё время совершил успешный вояж на вес выше, сообщает fightnews.

Дэвид посоветовал Александру не набирать слишком много мышечной массы, чтобы сохранить свои сильные стороны - подвижность и скорость. Также Дэвид Хэй попросил Усика особое внимание уделять защите, ведь в "королевском дивизионе" зачастую всё может решить один точный и сильный удар.

"До тех пор, пока он не наберёт слишком много мышечной массы, он будет успешен в супертяжелом весе. Но это опасная авантюра, драться с парнями, которые гораздо больше и сильнее тебя. Чтобы проиграть, нужно пропустить всего лишь один удар, который заставит его ноги танцевать. Если, пропустив удар в первом тяжелом весе, он будет потрясен, то если он сделает это в супертяжелом - то отправится спать", - уверен Хэй.

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"Это я понял сам, когда проводил первый бой в супертяжах против Барретта. Я помню, как дрался с ним и когда удары проходили мимо меня, я думал, что хорошо, что они не прилетели в цель, ведь это были нокаутирующие удары. В один момент я упал и он ударил меня, пока я был на канвасе. Тогда то я сразу понял, что удары в супертяжах серьезно отличаются".

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса.
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