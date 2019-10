"Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго состоялся большой вечер профессионального бокса, в котором непобежденный украинский супертяж Александр Усик провел свой дебютный поединок в хэвивейте. После этого боя украинец официально вышел на чемпионский бой по линии WBO. Пока не известно, будет ли это поединок с победителем реванша Джошуа - Руис, или это будет схватка за вакантный пояс.

Легендарный британский боксер, экс-чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис не остался в стороне от этого события и отреагировал на это постом в Твиттере. По мнению британца, Уизерспун не создал должного сопротивления украинцу. Однако, Льюис подчеркнул, что теперь в хэвивейте появилась новая сила.

"В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно тяжелым испытанием для украинца, но он впервые вступил в бой в новом весе и понял, что ничего сложного в этом нет. Ждем продолжения", - прокомментировал поединок Льюис в своем Твиттере.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I don’t think Witherspoon was the real test he needed, but he’s dipped his toe into the heavyweight waters and found that it’s not too hot! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon

— Lennox Lewis (@LennoxLewis) October 13, 2019