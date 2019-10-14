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"Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте

"Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте
11:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Леннокс Льюис прокомментировал бой Александр Усик - Чазз Уизерспун.

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго состоялся большой вечер профессионального бокса, в котором непобежденный украинский супертяж Александр Усик провел свой дебютный поединок в хэвивейте. После этого боя украинец официально вышел на чемпионский бой по линии WBO. Пока не известно, будет ли это поединок с победителем реванша Джошуа - Руис, или это будет схватка за вакантный пояс.

Легендарный британский боксер, экс-чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис не остался в стороне от этого события и отреагировал на это постом в Твиттере. По мнению британца, Уизерспун не создал должного сопротивления украинцу. Однако, Льюис подчеркнул, что теперь в хэвивейте появилась новая сила.

"В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно тяжелым испытанием для украинца, но он впервые вступил в бой в новом весе и понял, что ничего сложного в этом нет. Ждем продолжения", - прокомментировал поединок Льюис в своем Твиттере.

Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии

Ранее Александр Усик обратился к своим болельщикам после боя.

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