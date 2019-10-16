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Украина официально признала WBC

Украина официально признала WBC
15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:WBC вошел в перечень международных спортивных федераций, признанных в Украине.

Всемирный Боксерский Совет (WBC) вошел в список международных спортивных федераций, признанных на территории Украины. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

Шатерникова поблагодарила Министерство молодежи и спорта Украины за плодотворное сотрудничество, а также Федерацию бокса Украины за "подсказку в соответствующей заяве". 

Текст приказа Шатерникова опубликовала в своем Facebook:

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Напомним, чемпионским поясом WBC владели и многие прославленные украинские боксеры: Виталий Кличко (супертяжелый вес), Александр Усик (1-й тяжелый вес) и Виктор Постол (1-й полусредний вес). На конгрессе WBC в Киеве пояс Совета был вручен Владимиру Кличко. Кроме того, действующими чемпионами мира по версии WBC являются Василий Ломаченко (легкий вес) и Александр Гвоздик (полутяжелый вес).

Напомним, в ближайшую пятницу в США Александр Гвоздик проведет объединительный бой с чемпионом мира IBF Артуром Бетербиевым.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Всемирный боксерский совет, Алина Шатерникова.
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