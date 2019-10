Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция боя

Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в ночь с пятницы на субботу, 19 октября, проведет первый в карьере объединительный поединок.

Наш обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) на арене Liacouras Center в Филадельфии сразится с российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Оба боксера выступают под эгидой промоутерской компании Top Rank.

6:00 Коллазо получил травму, бой остановлен. Судьи подсчитали записки 99–91, 97–93, 98–92 - победителем стал Абдукахоров.

5:20 Идет последний бой андеркарда американец Луис Коллазо (39–7, 20 KO), экс-чемпион мира, встречается с узбеком Кудратилло Абдукахоровым (16–0, 9 KO).

5:15 Ломаченко, Боб Арум и Усик поддерживают Гвоздика в США.

5:12 Тайсон Фьюри везде.

This man is everywhere ...

What’s @Tyson_Fury up to tonight at #BeterbievNail?? Stay tuned ... pic.twitter.com/0vgRAruU6s

— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.