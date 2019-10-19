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Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция боя

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Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция боя
05:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Прямая трансляция чемпионского боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в ночь с пятницы на субботу, 19 октября, проведет первый в карьере объединительный поединок.

Наш обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) на арене Liacouras Center в Филадельфии сразится с российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Оба боксера выступают под эгидой промоутерской компании Top Rank.

ГВОЗДИК vs БЕТЕРБИЕВ

6:00 Коллазо получил травму, бой остановлен. Судьи подсчитали записки 99–91, 97–93, 98–92 - победителем стал Абдукахоров.

5:20 Идет последний бой андеркарда американец Луис Коллазо (39–7, 20 KO), экс-чемпион мира, встречается с узбеком Кудратилло Абдукахоровым (16–0, 9 KO).

5:15 Ломаченко, Боб Арум и Усик поддерживают Гвоздика в США.

5:12 Тайсон Фьюри везде.

5:00 Пол Малиньяджи ожидает супербоя.

В Украине поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер". В России прямую трансляцию из Филадельфии проведет федеральный Первый канал. Кроме того, в США вечер бокса покажет телегигант ESPN.

Начало трансляции в 4:30 по киевскому времени.

ПРОМО

Гонорары. Известно, что украинский чемпион получит рекордный гонорар в карьере. Гвоздику выплатят за поединок гарантированные 1,5 миллиона долларов.

При этом точный гонорар российского боксера не назывался.

Взвешивание. За день до боя Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Весы под россиянином показали 79,2 кг, под украинцем – ровно 79 кг. Лимит весовой категории – 79,378 кг.

Слова перед боем

Гвоздик: "Артур Бетербиев – серьезный соперник, ожидаю тяжелый бой, будем готовиться.

Как организовали? У меня всегда это происходит по одному сценарию: у меня есть менеджер и тренер, они предлагают мне варианты и я говорю «да». Этот раз не был исключением.

Мы преследуем высокие цели – моя мечта стать абсолютным чемпионом. А чтобы ее достичь, нужно боксировать против других чемпионов.

Бетербиев – нокаутер, но он умеет боксировать. У него отличная любительская карьера. Это не тот человек, который просто бежит на тебя и бьет что-то. У него хороший тайминг, это серьезный боксер.

В нашем бою главным будет комплекс качеств: тайминг, тактическая подготовка. Кто сделает все более правильно, тот и победит".

Бетербиев: Да, побеждал Гвоздика в любителях. Не помню точно. По-моему, справился за два раунда. Насколько помню, Гвоздик говорил, что я сломал ему нос. Но я точно не знаю. Это с его слов. Думаю, он изменился. Я точно изменился. Все меняются. Даже внешне. Даже причёска. Подготовку начал в России. Не планировал, собирался просто отдохнуть. Но решил, что хочу оставаться активным.

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