Гвоздик - Бетербиев: статистика ударов боя

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.
Бой завершился в 10 раунде техническим нокаутом украинского боксера. После третьего нокдауна подряд судья остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC, а Бетербиев стал обладателем двух чемпионских поясов.
Вашему вниманию статистика ударов боя Гвоздик - Бетербиев. Отметим, что в последних двух раундах соотношение пропущенных силовых ударов - 49:8 в пользу Бетербиева.
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