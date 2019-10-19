Гвоздик - Бетербиев: статистика ударов боя

Новости спорта:За последние два раунда Гвоздик пропустил 49 силовых ударов.

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Бой завершился в 10 раунде техническим нокаутом украинского боксера. После третьего нокдауна подряд судья остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC, а Бетербиев стал обладателем двух чемпионских поясов.

Вашему вниманию статистика ударов боя Гвоздик - Бетербиев. Отметим, что в последних двух раундах соотношение пропущенных силовых ударов - 49:8 в пользу Бетербиева.

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