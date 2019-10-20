"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем

Накануне реванша Джошуа - Руис мексиканец вспомнил об Александре Усике, который является официальным претендентом на пояс WBO.
"Усик – отличный боец. Он является претендентом на титул WBO, я предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа (в реванше). Он не сильно впечатлил меня в поединке с Уизерспуном. Тем не менее Александр – прекрасный боксёр", – сказал Руис в эфире Fino Boxing.
Недавно Усик дебютировал в супертяжелом весе. победив Уизерспуна.
Напомним, реванш Джошуа - Руис должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. Вечер бокса в Эд-Диръия называется "Cтолкновение на дюнах".