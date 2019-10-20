Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ (Видео)
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ (Видео)

"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем

"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
19:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион мира по боксу Энди Руис прокомментировал возможность встречи с Усиком.

Накануне реванша Джошуа - Руис мексиканец вспомнил об Александре Усике, который является официальным претендентом на пояс WBO.

"Усик – отличный боец. Он является претендентом на титул WBO, я предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа (в реванше). Он не сильно впечатлил меня в поединке с Уизерспуном. Тем не менее Александр – прекрасный боксёр", – сказал Руис в эфире Fino Boxing.

Недавно Усик дебютировал в супертяжелом весе. победив Уизерспуна.

Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC

Напомним, реванш Джошуа - Руис должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. Вечер бокса в Эд-Диръия называется "Cтолкновение на дюнах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч
02 Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг
03 Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
04 Итоговый турнир WTA: определились все участницы
05 Руис дал ценный совет Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь