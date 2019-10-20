Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика

Новости спорта:У украинца диагностировали небольшое сотрясение.

У бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика диагностировали сотрясение после боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

О состоянии украинца в комментарии ESPN рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.

"Все чисто. У него не было кровоизлияния в мозг или чего-либо подобного. Только небольшое сотрясение от ударов в затылок. Так сказали врачи. Мы должны были убедиться, что все хорошо", – сказал Атлас.

Ожидается, что воскресный день Гвоздик проведет дома у Тедди Атласа в Нью-Йорке, после чего отправится домой.