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Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика

Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
20:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:У украинца диагностировали небольшое сотрясение.

У бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика диагностировали сотрясение после боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

О состоянии украинца в комментарии ESPN рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.

"Все чисто. У него не было кровоизлияния в мозг или чего-либо подобного. Только небольшое сотрясение от ударов в затылок. Так сказали врачи. Мы должны были убедиться, что все хорошо", – сказал Атлас.

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Ожидается, что воскресный день Гвоздик проведет дома у Тедди Атласа в Нью-Йорке, после чего отправится домой.

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