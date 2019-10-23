Рестлер травмировал Тайсона Фьюри (Видео)

Новости спорта:"Цыганский король" готовился к поединку в Performance Centre WWE.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к предстоящему поединку против Брона Строумэна в рестлинг-промоушене WWE.

На одной из тренировок в Performance Centre "Цыганский король" отрабатывал приемы, однако внезапно на ринге появился Строумэн, который сбил с ног британца и нанес ему травму ноги.

Несмотря на повреждение в рамках шоу, Фьюри отказался от медицинской помощи.

Напомним, что бой Фьюри - Строумэн состоится 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее стало известно, что британский заработает невероятную сумму за этот поединок.