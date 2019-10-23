Рестлер травмировал Тайсона Фьюри (Видео)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к предстоящему поединку против Брона Строумэна в рестлинг-промоушене WWE.
На одной из тренировок в Performance Centre "Цыганский король" отрабатывал приемы, однако внезапно на ринге появился Строумэн, который сбил с ног британца и нанес ему травму ноги.
Несмотря на повреждение в рамках шоу, Фьюри отказался от медицинской помощи.
Напомним, что бой Фьюри - Строумэн состоится 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее стало известно, что британский заработает невероятную сумму за этот поединок.