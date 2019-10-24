Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года

Новости спорта:Уже 2 ноября в США состоится грандиозный бой Сауль Альварес - Сергей Ковалев.

Уже через уик-энд в Лас-Вегасе состоится главное событие в мире бокса в 2019 году - бой Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Мексиканский боксер хочет войти в историю бокса и в новом для себя весе (полутяжелый, до 79,378 кг, - прим. ред.) и сразиться с главной звездой этого дивизиона россиянином Сергеем Ковалевым. Кроме того, на кону поединка будет чемпионский пояс Ковалева по версии WBO.

За 10 дней боксерского шоу в Лас-Вегасе стали известны рефери и судьи поединка, которых назначила Атлетическая комиссия штата Невада. По информации BoxingScene, рефери в ринге будет Расселл Мора, который ранее судил один поединок Канело в далеком 2009 году.

Вне ринга будут работать судьи Джулия Ледерман, Дейв Моретти, а также Дон Трелла. Моретти и Трелла ранее судили первый бой Сауль Альварес - Геннадий Головкин. Тогда первый отдал победу GGG, а Трелла посчитал ничью.

Напомним, в прошлый уик-энд в полутяжелом весе состоялся объединительный бой между украинцем Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.