Ковалев сделал выводы после боя Гвоздик - Бетербиев

Новости спорта:Сергей Ковалев рассказал, как на него повлиял боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев готовится к главному бою своей карьеры против звезды P4P Саулем Альваресом.

"Крашер" рассказал, что настроен только на победу в этом поединке, а также сообщил, что смотрел объединительный бой в этом дивизионе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым. По словам россиянина, он был впечатлен результатом этого боя и выразил желание сразиться с Бетербиевым в будущем. Также Сергей отметил, что победа Бетербиева стала его главной мотивацией на ближайший бой с Канело.

"В минувшую пятницу смотрел бой Бетербиев - Гвоздик, результат поединка стал большой мотивацией для встречи с Артуром. Никогда не бился с ним на уровне профессионалов, но мне очень этого хочется. На данный момент это главная мотивация для победы над Альваресом", - цитирует Ковалева Boxingnews24.

Напомним, 2 ноября в Лас-Вегасе состоится грандиозное боксерское шоу, в главном бою которого сойдутся мексиканец Сауль Альварес и Сергей Ковалев.