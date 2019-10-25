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Украинская делегация не посетит конгресс WBC: названа причина

Украинская делегация не посетит конгресс WBC: названа причина
11:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Организация соберется в России в сентябре следующего года.

Украинская делегация не будет участвовать в следующем конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

«Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым и в Донбассе у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принять участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе.

К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге не будет», — приводит слова Завьялова Facebook-страница ProBoxing UA.

Конгресс WBC в Санкт-Петербурге станет для организации 58-м и пройдет 14-20 сентября следующего года.

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