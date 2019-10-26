Хирн раскритиковал WBC за решение по Ломаченко

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал решение WBC сделать Василия Ломаченко "франшизным" чемпионом в легком весе.

Эдди Хирн, промоутер нового чемпиона WBC в легком весе Девина Хейни, высказался против недавнего новшества WBC в виде статуса франшизного чемпиона, которыми сейчас являются чемпион мира в среднем весе Сауль "Канело" Альварес и чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко. Хэйни стал чемпионом WBC именно благодаря тому, что ранее владевший поясом Ломаченко стал франшизным чемпионом, но Хирну все равно не нравится это нововведение.

"Это неправильно, — сказал промоутер в интервью iFL TV. — Я категорически против франшизного титула. WBC делает много хорошего, но в этом случае они ошиблись. Девин Хейни хотел боя с Василием Ломаченко. Сейчас Хейни чемпион WBC, но это не его заслуга".

"За Девина я не беспокоюсь, потому что вы увидите его в боях, где он завоюет признание публики, но этим боксеры лишаются того момента, когда ты на ринге слышишь: "И новый чемпион мира...". И ты никогда не получишь свой шанс стать великим [победив великого чемпиона]. Его шанс еще придет, потому что ему всего 20 лет, но зачем тогда подниматься в рейтингах, драться за право стать обязательным претендентом, если тебе не получить свой шанс на величие?"

"То есть ты средневес и твоя мечта — бой с Канело, ты победил всех остальных, поднялся на верхние строчки рейтингов, но ты можешь получить бой с ним, только если тебя выберут. И тебя никогда не выберут, если ты действительно хорош на ринге. Единственный способ быть выбранным — если это будет мегабой. Мы приняли решение — еще до этой истории с франшизой — двигаться по линии WBC, потому что Девин Хейни хотел встретиться с Василием Ломаченко — он хотел своего шанса стать великим".

"Мы все делали правильно, мы добились позиции обязательного претендента, а теперь нас заблокировали. Невозможно подобраться к Василию Ломаченко. Да, отлично, что Девин Хейни стал чемпионом мира, и его контракт станет намного лучше благодаря этому, но я — и думаю, что и он тоже — предпочел бы получить шанс на завоевание титула в бою с сильнейшим".