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Вес Гвоздика: Бивол получил статус суперчемпиона по версии WBA

Вес Гвоздика: Бивол получил статус суперчемпиона по версии WBA
12:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Всемирная боксерская ассоциация отметила заслуги бойца.

Российский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол получил от организации статус суперчемпиона, о чем сообщил менеджер бойца Вадим Корнилов для ТАСС.

Свой пояс суперчемпиона 28-летний боксер сможет получить уже в ближайшее время. Он остается непобежденным в своем весе.

Ранее Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA в бою с доминиканцем Ленином Кастильо в Чикаго, победив единогласным решением судей.

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После успешной защиты титула россиянин хочет драться против своего соотечественника Артура Бетербиева с целью объединения поясов. Ранее своего титула в бою с Бетербиевым лишился украинец Александр Гвоздик.

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