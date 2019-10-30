Вес Гвоздика: Бивол получил статус суперчемпиона по версии WBA

Новости спорта:Всемирная боксерская ассоциация отметила заслуги бойца.

Российский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол получил от организации статус суперчемпиона, о чем сообщил менеджер бойца Вадим Корнилов для ТАСС.

Свой пояс суперчемпиона 28-летний боксер сможет получить уже в ближайшее время. Он остается непобежденным в своем весе.

Ранее Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA в бою с доминиканцем Ленином Кастильо в Чикаго, победив единогласным решением судей.

После успешной защиты титула россиянин хочет драться против своего соотечественника Артура Бетербиева с целью объединения поясов. Ранее своего титула в бою с Бетербиевым лишился украинец Александр Гвоздик.