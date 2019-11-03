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Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Видео чудовищного нокаута

Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Видео чудовищного нокаута
08:30 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть видео нокаута в бою Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, в котором Сауль "Канело" Альварес одержал досрочную победу над Сергеем Ковалевым и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.

Ковалев с самого начала боя действовал активнее и выбрасывал намного больше ударов (по итогам десяти раундов он выбросил 666 ударов против 306 у Канело), но действовал преимущественно джебом, тогда как его соперник делал ставку на силовые удары.

Видео нокаута в бою Сауль Альварес - Сергей Ковалев:

Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя

К чемпионским раундам стало казаться, что Альварес устал и уже с трудом взвинчивает темп, однако в одиннадцатом раунде он активизировался и на третьей минуте нанес два чистых удара, первый из которых потряс Ковалева, а второй отправил его в нокаут.

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Бокс, WBO, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Сергей Ковалев - Сауль Альварес.
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