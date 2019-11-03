Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Видео чудовищного нокаута

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, в котором Сауль "Канело" Альварес одержал досрочную победу над Сергеем Ковалевым и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.
Ковалев с самого начала боя действовал активнее и выбрасывал намного больше ударов (по итогам десяти раундов он выбросил 666 ударов против 306 у Канело), но действовал преимущественно джебом, тогда как его соперник делал ставку на силовые удары.
Видео нокаута в бою Сауль Альварес - Сергей Ковалев:
Wow! Close fight ended by Canelo knocking out Kovalev. #boxing #CaneloKovalev #vegas pic.twitter.com/EEPtrQ9eaC
— Mick Akers (@mickakers) November 3, 2019
К чемпионским раундам стало казаться, что Альварес устал и уже с трудом взвинчивает темп, однако в одиннадцатом раунде он активизировался и на третьей минуте нанес два чистых удара, первый из которых потряс Ковалева, а второй отправил его в нокаут.