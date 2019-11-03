Саулю Альваресу покорилось историческое достижение

Новости спорта:Сауль Альварес победил Сергея Ковалева и завоевал пояс в полутяжелом весе.

Мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес стал обладателем титула чемпиона WBO.

Более того, Сауль стал вторым боксером в истории спорта, кто владеет поясами в трех дивизионах одновременно.

Стоит отметить, что первым боксером, кто владел поясами в трех дивизионах был Генри Армстронг, который добился такого достижения еще в 1938 году.

Победив Сергея Ковалева Сауль одержал 53-ю победу (35 - нокаутом).

Напомним, ранним утром 3 ноября (время киевское) Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в одиннадцатом раунде.