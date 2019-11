"Король тяжеловесов" Фьюри провел первую тренировку по MMA (Видео)

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри впервые провел тренировку по смешанным единоборствам.

Ассистентом именитого британца стал пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Даррен Тилл. Видео тренировки опубликовала промоутерская компания MTK.

"Король тяжеловесов Тайсон Фьюри поработал над своими навыками в смешанных единоборствах с суперзвездой Дарреном Тиллом",- подписано видео.

Heavyweight king @Tyson_Fury has spent the day working on his MMA skills with @UFC superstar @DarrenTill2.

