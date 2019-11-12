Хэйни: Василий Ломаченко – живая легенда

Новости спорта:Девин Хэйни проанализировал победный бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни проанализировал победный бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла (31 августа):

«Ломаченко – живая легенда. Он великий боец, у него отличная рабочая этика. Это те вещи, которые являются эталоном для сравнения.

Бой Ломаченко с Кэмпбеллом получился хорошим. Василий показал в нем некоторые недостатки.

Кэмпбелл справился хорошо. Он не сделал достаточно, чтобы победить, но в некоторых местах Люк преуспел».

В субботу, 9 ноября, Хэйни по очкам победил Альфредо Сантьяго.