Французский боксер болезненным нокаутом защитил титул чемпиона мира (Видео)

15 ноября в Париже проходит вечер бокса, в котором состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в тяжёлом весе (до 90,7 кг).
На ринг вышли обладатель пояса Арсен Гуламирян (25–0, 17 KO) из Франции и претендент на титул Кейн Уоттс (21–4, 13 KO) из Австралии.
Француз, который считался явным фаворитом боя, уверенно защитил титул, победив соперника нокаутом в 3-м раунде.
KO au foie d'Arsen Goulamirian vs l'Australien Watts qui n'a pas démérité mais qui en a pris plein le buffet..
Victoire du champion du monde WBA
le coup perfect..#Boxe #accorhotelsArena #WBA pic.twitter.com/VRrA5EQSkt
— Lee Van Cleef (bis) (@ROM1LeFrancc) November 15, 2019
Смотрите видео нокаута от Арсена Гуламиряна.