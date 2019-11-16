Французский боксер болезненным нокаутом защитил титул чемпиона мира (Видео)

Новости спорта:Арсен Гуламирян нокаутировал Кейна Уоттса в 3-м раунде.

15 ноября в Париже проходит вечер бокса, в котором состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в тяжёлом весе (до 90,7 кг).

На ринг вышли обладатель пояса Арсен Гуламирян (25–0, 17 KO) из Франции и претендент на титул Кейн Уоттс (21–4, 13 KO) из Австралии.

Француз, который считался явным фаворитом боя, уверенно защитил титул, победив соперника нокаутом в 3-м раунде.

KO au foie d'Arsen Goulamirian vs l'Australien Watts qui n'a pas démérité mais qui en a pris plein le buffet.. Victoire du champion du monde WBA

le coup perfect..#Boxe #accorhotelsArena #WBA pic.twitter.com/VRrA5EQSkt — Lee Van Cleef (bis) (@ROM1LeFrancc) November 15, 2019

Смотрите видео нокаута от Арсена Гуламиряна.