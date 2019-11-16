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"Почему такой серьезный?": "Джокер" сразился в дуэли взглядов с бойцом UFC (Видео)

"Почему такой серьезный?": "Джокер" сразился в дуэли взглядов с бойцом UFC (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Маркус Перес готовился не только к бою, но и к традиционной битве взглядов.

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес в очередной раз доказал, что такая формальность, как битва взглядов тоже является элементом шоу.

Перед своим поединком против соотечественника Веллингтона Турмана на турнире UFC Fight Night 164, который состоится 17 ноября, Маркус явился на битву взглядов в образе Джокера.

Дуэль взглядов:

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Боец настолько вошел в роль, что задал коронный вопрос известного персонажа своему будущему сопернику: "Почему такой серьезный?" Веллингтон и правда был серьезным и, видимо, не сильно оценил выходку Переса, однако потом бразилец позволил себе улыбнуться, когда уходил со сцены.

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Видео, MMA, UFC, Новости ММА, Джокер, Маркус Перес.
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