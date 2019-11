"Почему такой серьезный?": "Джокер" сразился в дуэли взглядов с бойцом UFC (Видео)

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес в очередной раз доказал, что такая формальность, как битва взглядов тоже является элементом шоу.

Перед своим поединком против соотечественника Веллингтона Турмана на турнире UFC Fight Night 164, который состоится 17 ноября, Маркус явился на битву взглядов в образе Джокера.

Дуэль взглядов:

Why so serious? ⁠

⁠

⁠Markus Perez with a surprise for #UFCSP weigh-ins and Wellington Turman. ⁠

⁠ pic.twitter.com/Kg7ykw6CQc

— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 16, 2019